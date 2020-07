Convocati Fiorentina Torino: Dragowski presente (Di sabato 18 luglio 2020) Convocati Fiorentina Torino: le scelte dell’allenatore Giuseppe Iachini per il match di Serie A contro i granata La Fiorentina ha diramato la lista dei Convocati per la partita contro il Torino, di scena allo stadio Franchi e valevole per la 34a giornata del campionato di Serie A. Portieri: Brancolini, Dragowski, TerraccianoDifensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, VenutiCentrocampisti: Agudelo, Badelj, Castrovilli, Duncan, Ghezzal, Pulgar, RiberyAttaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Sottil, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

