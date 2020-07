Mertens: “Sarri mi ha cambiato la vita. Mi chiamano Ciro perché ho imparato ad essere napoletano” (Di venerdì 17 luglio 2020) A poche settimane dalla gara di ritorno col Barcellona, l’UEFA ha intervistato Dries Mertens, autore di uno splendido gol nella sfida d’andata. Sei passato dal PSV al Napoli nel 2013: è stato uno schock dal punto di vista culturale? Quali sono stati le tue prime impressioni del sud Italia? Lo è stato eccome. È stato un gran passo venire qui, in una squadra che gioca la Champions League. Bisogna sentirsi a casa, adattarsi, imparare la lingua, guardare come vive la gente e l’ho fatto. Questo mi ha reso tutto più semplice. Ovviamente segui una dieta molto rigida: sei riuscito ad assaporare e sperimentare la vita napoletana? Il calcio è la prima cosa a cui devo pensare. Non è facile seguire una certa alimentazione qui, il cibo è buonissimo. Ma a fine giornata proviamo a goderci la ... Leggi su ilnapolista

Antonel57647553 : RT @napolista: Mertens: 'Sarri mi ha cambiato la vita. Mi chiamano Ciro perché ho imparato ad essere napoletano' L'intervista all'UEFA: 'Am… - napolista : Mertens: 'Sarri mi ha cambiato la vita. Mi chiamano Ciro perché ho imparato ad essere napoletano' L'intervista all'… - sscalcionapoli1 : Mertens: “Gattuso tecnico perfetto! Sarri mi ha cambiato la vita. A Barcellona per l’impresa. Qui tifosi pazzeschi,… - sportli26181512 : Napoli, Mertens: 'Sarri mi ha cambiato la vita, Gattuso perfetto per noi. Barcellona? Pronti all'impresa': Dries Me… - sportli26181512 : Mertens: “Sarri mi ha cambiato la vita. Barcellona? Ci prepariamo all’impresa”: Dal rapporto con l’attuale tecnico… -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens “Sarri Chi vence ave raggione, ma Sarri se 'nfessette a ffà jucà Jorginho e Hamsik - ilNapolista ilnapolista