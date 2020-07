Berna contro Washington: «La pena di morte va abolita» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Dipartimento federale degli affari esteri deplora la decisione degli Usa di riprendere le esecuzioni federali Leggi su media.tio.ch

BERNA - La Svizzera si schiera contro la reintroduzione a livello federale della pena di morte negli Stati Uniti. Berna respinge l'utilizzo delle esecuzioni capitali «in ogni circostanza» e si impegna ...

