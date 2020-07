MotoGp – Piloti di nuovo in pista! Tutto l’entusiasmo di Valentino Rossi: “una libidine” [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) I pilot della MotoGp sono finalmente tornati in pista ieri, sul circuito di Jerez, per una giornata di test prima del primo weekend di gara dell’anno, slittato a metà luglio a causa dell’emergenza coronavirus dopo tanti rinvii e cancellazioni. I campioni delle due ruote non hanno nascosto Tutto il loro entusiasmo dopo aver riprovato forti emozioni tornando in sella alle loro moto. Sui social, Valentino Rossi ha espresso tutta la sua felicità: “qualcuno ha già scritto che tornare in moto è stata una libidine?“, ha scritto il Dottore su Instagram a corredo di una serie di FOTO che riassumono la giornata di ieri. L'articolo MotoGp – Piloti di nuovo in pista! ... Leggi su sportfair

