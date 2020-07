Platini su Dybala: “Non è come me. Lui più ‘maradonesco’…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Roi incorona La Joya. Michel Platini, storico ex calciatore e grande numero 10 della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Paulo Dybala. L'argentino sta diventando grande trascinatore dei bianconeri, un po' come lo era stato ai suoi tempi il francese. Guai, però, a fare paragoni...Platini: "Dybala più maradonesco"caption id="attachment 982297" align="alignnone" width="772" Dybala (getty images)/caption"L'Avvocato (Agnelli ndr) non c’è più, non posso fargli dire cose che magari non penserebbe. Però sì... se gli era piaciuto Sivori, penso che avrebbe apprezzato oltremodo Dybala", ha detto Platici parlando del giovane argentino che nella sfida contro il Sassuolo di questa sera raggiungerà proprio Le Roi ... Leggi su itasportpress

