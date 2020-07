Elena Santarelli | più bella dell’estate | meravigliosa in costume | FOTO (Di mercoledì 15 luglio 2020) È una meraviglia da stare ad osservare per ore ed ore, Elena Santarelli. In costume da bagno e tenuta estiva, la showgirl si gode questi bellissimi giorni di spensieratezza. Prosegue l’estate felice di Elena Santarelli e famiglia. La 39enne modella e presentatrice televisiva originaria di Latina sta bazzicando su diverse località del litorale laziale. Dopo … L'articolo Elena Santarelli più bella dell’estate meravigliosa in costume FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LatinaCorriere : Elena Santarelli sceglie Ponza, una foto la ritrae sull'isola in completo relax - - RolandVDMerry : Il grande #DonMatteo se la fa con Elena Santarelli. E Corradi? @muto - guido_ragazzi94 : @Alessia22894 Ho letto il libro di Elena Santarelli e mi ha semplicemente spalancato un mondo per ciò so benissimo… -