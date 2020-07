Uomini e Donne: Veronica e Giovanni insieme a Capri, la prima foto di coppia (Di martedì 14 luglio 2020) Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno superato la crisi e sono ufficialmente una coppia. Ecco la prima foto ufficiale sui social Uomini e Donne: Veronica e Giovanni innamorati a Capri Nella scorsa stagione di Uomini e Donne Veronica Ursida ha provato a voltare pagina in amore, dopo la turbolenta parentesi con Armando Incarnato, con Giovanni Longobardi. La coppia ha avuto molte difficoltà nel programma perchè quando ha iniziato la conoscenza tutto si è fermato per l’emergenza Coronavirus. Si sono comunque sentiti e nelle ultime settimane ci sono stati dei contrasti. Giovanni aveva anche ... Leggi su kontrokultura

