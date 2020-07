Sonia Bruganelli, altro che costume: fa il bagno al mare vestita. Ma c’è un motivo (Di martedì 14 luglio 2020) Per Sonia Bruganelli sono iniziate le vacanze. La moglie di Paolo Bonolis, regina di Instagram ma “al contrario” perché bersaglio di critiche e commenti feroci infiniti, ha dato il via all’estate atterrando qualche giorno fa su quella che a quanto pare è la sua isola preferita: Formentera. Appena arrivata, Sonia si è subito scattata un selfie: “Finalmente”, ha scritto nella didascalia. Una foto semplicissima, con lei immortalata in primo piano con un pareo turchese perfettamente intonato ai suoi occhi. Ciò nonostante gli hater hanno subito trovato il pretesto per attaccarla senza pietà: quest’anno, a loro avviso, avrebbe dovuto trascorrere le ferie estive nel nostro Paese, come hanno fatto tanti altri personaggi famosi per sostenere l’Italia in questo periodo ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Sonia Bruganelli la trovata geniale della moglie di Bonolis per sfuggire ai paparazzi - #Sonia #Bruganelli #trovata… - infoitcultura : Sonia Bruganelli continui attacchi dagli haters! - infoitcultura : Sonia Bruganelli, una hater la offende suggerendole di ritoccarsi, lei pubblica il suo nome e mette a confronto una… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, lady Bonolis esplosiva in costume, il VIDEO - infoitcultura : Sonia Bruganelli pubblica la foto di una hater e scatena la bufera: «Perché la faccia me la devo rifare io?» -