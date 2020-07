La Juve ha deciso, Milik o Dzeko: occhio al prezzo del polacco, spunta la doppia cessione (Di martedì 14 luglio 2020) Milik JuveNTUS- Come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte interesse su Milik. L’attaccante del Napoli piace parecchio a Paratici e potrebbe rappresentare il giusto profilo per la prossima stagione. Addio certo a Higuain, ma attenzione anche alla pista Dzeko, il quale potrebbe rappresentare un profilo ideale da abbinare alle caratteristiche di Cristiano Ronaldo e Dybala. Milik Juventus, lavoro di sponda e prezzo in saldo Milik potrebbe vestire bianconero di fronte a un’offerta da 45-50 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe trattare al ribasso considerando la scadenza del contratto del polacco nel 2021. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

