Filiera bufalina, Lonardo: “Il Governo ha assunto un importante impegno” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa della senatrice Sandra Lonardo sulla Filiera bufalina. Di seguito il testo: “Oggi il Governo assume un impegno importante… a conclusione, infatti, di un lungo ed impegnativo percorso, questo pomeriggio, è stata votata all’unanimità, in Commissione Agricoltura al Senato, la risoluzione da me proposta sull’affare assegnato relativo alle problematiche della Filiera bufalina. Sono particolarmente soddisfatta per l’entusiasmo ed il plauso con cui è stato approvato il documento che è frutto di un lavoro meticoloso e soprattutto condiviso, al quale hanno collaborato tutti i Partiti e in cui sono state trattate tutte le sfaccettature ... Leggi su anteprima24

