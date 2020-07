Coronavirus, bollettino del 14 luglio: 17 morti (totale 34.984), 12.919 positivi, 195.441 guariti (Di martedì 14 luglio 2020) I dati sul sito della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore. Leggi su firenzepost

In effetti la indosso proprio per evitarlo… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.242 • Deceduti: 34.899 (+30, +0,1%) • Dimessi/Gua… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 14 luglio: tutti i dati aggiornati - - TSTARANTO : Coronavirus: Il bollettino nazionale del 14 luglio. 114 nuovi casi, 17 decessi e -238 malati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, in Campania oggi nessun positivo e nessun decesso

E' il dato diffuso oggi dall'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Dal bollettino di oggi emerge che non ...

Rieti, ondate di calore, ecco il piano predisposto dalla Asl

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti informa i cittadini della predisposizione del Piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio Estate 2020, rivolto alle persone ...

