Bonus sanificazioni 2020: le istruzioni del fisco (Di martedì 14 luglio 2020) Bonus sanificazioni: la circolare dell'Agenzia delle EntrateAmbito soggettivo di applicazioneA quali spese si applicaModalità e termini di utilizzo del BonusOpzioni di utilizzo dei crediti d'impostaRilevanza fiscale dei crediti d'impostaBonus sanificazioni: la circolare dell'Agenzia delle EntrateTorna suIl credito d'imposta per sanificazione previsto dal D.L. Rilancio spetta ad avvocati ovvero persone fisiche e associazioni ex art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata. Possibile beneficiare dell'agevolazione anche per quei lavori svolti "in economia", senza coinvolgere ... Leggi su studiocataldi

zazoomblog : Bonus sanificazioni 2020: importo requisiti e come si ottiene - #Bonus #sanificazioni #2020: #importo - infoiteconomia : Bonus sanificazioni: come ottenerlo - lillydessi : #Bonus #sanificazioni. #Novità - Proiezioni di Borsa - infoiteconomia : Bonus sanificazioni. Novità - laleggepertutti : Bonus sanificazioni: come ottenerlo - -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus sanificazioni Spese previsionali per i bonus sanificazioni Italia Oggi Bonus sanificazioni 2020: le istruzioni del fisco

quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; quelle ...

Amiu Bonifiche, in piazza i lavoratori in prima linea durante l'emergenza Covid

È stata una “mobilitazione storica, oltre che riuscita”, – viene annunciato da Usb – lo sciopero dei lavoratori di Amiu bonifiche in scena per tutta la giornata di oggi. Per la prima volta, infatti, n ...

quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; quelle ...È stata una “mobilitazione storica, oltre che riuscita”, – viene annunciato da Usb – lo sciopero dei lavoratori di Amiu bonifiche in scena per tutta la giornata di oggi. Per la prima volta, infatti, n ...