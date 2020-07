Bari-Ternana, Gallo: “Quello non era calcio. In 30 anni è il peggio che ho visto” (Di martedì 14 luglio 2020) La partita dei playoff di Serie C tra Bari e Ternana è terminata sull’1-1, risultato che consente ai padroni di casa di accedere alla semifinale playoff, dove incontreranno la Carrarese. “Quello che ho detto al primo tempo era che il Bari doveva soffrire tanto per passare. Quello che stava succedendo non era calcio. Sono trent’anni che faccio professionismo a tutti i livelli, quello di oggi è il peggio che ho visto” ha detto infuriato Fabio Gallo ai canali social della Ternana, “abbiamo in società chi è stato uno dei migliori arbitri italiani (Tagliavento, ndr) e non ho mai visto una cosa del genere. Se dovevamo uscire era meglio uscire in maniera corretta e con una partita ... Leggi su sportface

