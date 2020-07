Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, spuntano foto sospette. La parola a Belen (Di lunedì 13 luglio 2020) I tre cori principali hanno fornito la stessa risposta definitiva: è tutto falso. Stiamo parlando dell’ormai mitico triangolo composto da Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez. Il pubblico e le testate di gossip hanno dovuto attendere alcuni giorni per raccogliere le dichiarazioni del trio. Il primo a sputare il rospo è stato l’ex ballerino di Amici, poi la iena bionda di Canale 5 ed infine la chiacchierata showgirl argentina. Che si tratti di solidarietà tra colleghi o questa situazione sia, semplicemente, frutto di malelingue? Se una storia simile, già divenuta leggenda in pochi giorni, fosse davvero successa lo showbiz che conosciamo oggi potrebbe esplodere in un batter d’occhio. Come del resto l’idilliaco matrimonio di ... Leggi su tuttivip

