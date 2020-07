Mario Cerciello Rega: il ricordo dell’Arma nel giorno del compleanno (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – L’Arma dei carabinieri ricorda Mario Cerciello Rega nel giorno del suo compleanno. Sui muri di Roma appare la gigantografia del vicebrigadiere di Somma Vesuviana che oggi avrebbe compiuto 36 anni. “A Roma, in piazza Cavour, tutti potremo ammirare il suo sorriso fino al 26 luglio, giorno della sua uccisione un anno fa. Amore, giustizia, speranza, rispetto, onore, riconoscenza. Tutto questo è per te Mario Cerciello Rega” così i carabinieri ricordano il vicebrigadiere scomparso lo scorso anno. L'articolo Mario Cerciello Rega: il ricordo dell’Arma nel giorno del ... Leggi su anteprima24

