Coronavirus, Jole Santelli sui migranti positivi sbarcati in Calabria: “Disposta a tutto per difendere la Calabria e i calabrese, chi protesta ha ragione” (Di martedì 14 luglio 2020) Ha affermato che “i cittadini di Amantea hanno perfettamente ragione” nel protestare per l’arrivo di 24 migranti, 13 dei quali positivi al Covid, collocali in una struttura nel centro della località turistica del Tirreno cosentino; ha chiesto al governo di “attrezzare delle navi per accogliere i migranti per la quarantena”, così da assicurarsi che chi ha il Covid “non metta piede in Calabria“; poi ha annunciato di aver avuto dal ministro dell’Interno la rassicurazione che “la nave arriverà nelle prossime ore” e che “non c’è più tempo da perdere”, e infine ha prima affermato di non temere procedimenti giudiziari in caso di blocco dei porti e poi spiegato che “il ... Leggi su meteoweb.eu

