Il Seregno Calcio prende le difese di Brozovic: “Titoli della stampa vergognosi, ha solo bevuto una birra” (Di domenica 12 luglio 2020) In seguito alla notizia del ritiro della patente a Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter fermato dai carabinieri dopo esser passato con il semaforo rosso e non aver superato l’alcoltest, il Seregno Calcio ha preso posizione attraverso un comunicato. Il club lombardo che milita in Serie D si è infatti schierato dalla parte del calciatore croato, definendolo vittima di una campagna studiata a tavolino per screditarlo. Il Seregno, in particolare, ha puntato il dito contro la stampa, rea di aver accusato un professionista esemplare etichettandolo come “ubriaco”, nonostante avesse bevuto appena una birra a cena. Di seguito il comunicato ufficiale della società: “Il Seregno ... Leggi su sportface

internewsit : Brozovic 'difeso' dal Seregno Calcio: 'Titoli di stampa vergognosi' - - ingamaz4 : RT @marifcinter: Seregno Calcio: 'Riteniamo vergognosi i titoli di certa stampa che definiscono 'ubriaco' una persona con un tasso alcolemi… - Qualcunovic : @ubervaipiano Seregno calcio - Ruttosporc : RT @marifcinter: Seregno Calcio: 'Riteniamo vergognosi i titoli di certa stampa che definiscono 'ubriaco' una persona con un tasso alcolemi… - chryy88 : RT @marifcinter: Seregno Calcio: 'Riteniamo vergognosi i titoli di certa stampa che definiscono 'ubriaco' una persona con un tasso alcolemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Seregno Calcio Il Seregno Calcio prende le difese di Brozovic: "Titoli della stampa vergognosi, ha solo bevuto una birra" Sportface.it Il Seregno Calcio prende le difese di Brozovic: “Titoli della stampa vergognosi, ha solo bevuto una birra”

In seguito alla notizia del ritiro della patente a Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter fermato dai carabinieri dopo esser passato con il semaforo rosso e non aver superato l’alcoltest, il Sere ...

Calcio … canicolare, di Gualtiero Magnani

E’ sempre stato considerato un caso anomalo, ma non insolito, il fatto che il campionato italiano di calcio, nel corso della sua lunga storia (iniziata nel 1898), abbia contemplato il mese di luglio c ...

In seguito alla notizia del ritiro della patente a Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter fermato dai carabinieri dopo esser passato con il semaforo rosso e non aver superato l’alcoltest, il Sere ...E’ sempre stato considerato un caso anomalo, ma non insolito, il fatto che il campionato italiano di calcio, nel corso della sua lunga storia (iniziata nel 1898), abbia contemplato il mese di luglio c ...