Gerrard, ritorno in Inghilterra: la destinazione dell’ex Liverpool (Di domenica 12 luglio 2020) Steven Gerrard ritorna in Inghilterra, o almeno così riporta il Daily Express. Sembra che per l'ex capitano del Liverpool ci siano delle offerte in panchina provenienti dall'Oltremanica.LE RICHIESTEcaption id="attachment 990773" align="alignnone" width="594" Bristol City (getty images)/captionSecondo quanto riportato dal tabloid britannico, Steve Lansdowne, proprietario del Bristol City, sarebbe molto interessato all'acquisizione in panchina per la prossima stagione di Steven Gerrard. I Pettirossi, questo il soprannome della squadra britannica, nel corso di questa stagione stanno vivendo un periodo di transizione, con l'attuale posizionamento a metà classifica che permette di dormire sogni sereni per quel che riguarda il mantenimento della categoria, ma d'altro canto non permette ai ... Leggi su itasportpress

