Fiorentina e Parma, rimonte nel recupero. Colpo Ranieri, Cagliari frenato (Di domenica 12 luglio 2020) Nella 32esima giornata di Serie A al Verona non riesce il Colpo esterno in casa della Fiorentina che pareggia proprio nei secondi finali di partita, al 96', con Cutrone. Finisce 1-1, un pari che frena ... Leggi su corrieredellosport

Serie A : Samp ok - pari Fiorentina-Verona - Cagliari-Lecce e Parma-Bologna Successo importantissimo in chiave salvezza della Samp a Udine: Udinese- Samp doria finisce 1 a 3. Pareggio senza reti tra Cagliari e Lecce, 0-0,. Il Parma, sotto 2-0 al 93' contro il Bologna, pareggia ...

Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin…

Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese…

Lazio-Juve 4:1 Ancelotti Roma-Juve 4:0 Lippi Fulham-Juve 4:1 Zaccheroni Juve-Parma 1:4…

Cristiano Ronaldo's last 18 games in Serie A, this is not normal Sassuolo?? Lazio?? Udinese???? Sampdoria?? Cagliari??…