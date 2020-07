Contagi di coronavirus ai minimi in Sardegna, le preoccupazioni sull'arrivo dei turisti (Di domenica 12 luglio 2020) , Visited 116 times, 117 visits today, Notizie Simili: Dalla Sardegna il secco no alla nuova burocrazia… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da coronavirus" e… La Sardegna è la regione più amata dai ... Leggi su galluraoggi

Coronavirus in Toscana - ottima notizia : nessun morto - oggi 12 luglio. E un solo contagio Nonostante il nuovo allarme mondiale, la Toscana fa oggi , 12 luglio, un grande passo avanti nella lotta al Coronavirus : non registra nessun morto . E c'è un solo nuovo contagio . Che porta a 10.322 i casi di positività da inizio pandemia

Nonostante il nuovo allarme mondiale, la fa , 12 luglio, un grande passo avanti nella lotta al : non registra . E c'è un nuovo . Che porta a 10.322 i casi di positività da inizio pandemia Coronavirus in Spagna - aumentano di nuovo i contagi : oltre 250 solo a Barcellona Continuano ad aumentare i contagi di Coronavirus in Spagna . Il Dipartimento della Salute ha registrato 816 nuovi positivi, di cui 253 a Barcellona .

Continuano ad aumentare i di in . Il Dipartimento della Salute ha registrato 816 nuovi positivi, di cui 253 a . Coronavirus - Speranza “Record contagi nel mondo - mantenere prudenza” ROMA (ITALPRESS) – “220 mila contagi covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo ...

fanpage : L'età media delle persone contagiate da Covid si sta abbassando. A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dell… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, calano contagi e vittime. Ma è allarme assembramenti: i vigili hanno chiuso piazza Bologna a Roma. E'… - rtl1025 : ?? Nuovo record giornaliero di contagi negli Stati Uniti, il Paese più colpito dal #coronavirus: ieri se ne sono reg… - nouvelleEle : RT @Nanoalto: Gli stessi coglioni che non rispettano manco mezza regola anti #covid19, contribuendo ad aumentare i contagi, sono gli stessi… - Ilikepuglia : Coronavirus, il bollettino del 12 luglio: zero contagi e zero decessi in Puglia -