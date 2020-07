Serie A, un positivo al Coronavirus nello staff del Parma: squadra in isolamento (Di sabato 11 luglio 2020) Un caso di Coronavirus al Parma anche se non si tratta di un calciatore . La società ducale ha fatto sapere in una nota che «l'ultima Serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19... Leggi su feedpress.me

