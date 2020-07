Sconcerti: Barcellona-Napoli, ottimismo, ma molto moderato (Di sabato 11 luglio 2020) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta i sorteggi di Champions League di ieri. E parla anche del Napoli, che ha ancora da affrontare il ritorno degli ottavi contro il Barcellona al Camp Nou. Sconcerti non dà affatto per spacciati gli azzurri, dato il momento del Barcellona e l’abilità di Gattuso a giocarsela aspettando l’avversario. Ma invita ad un ottimismo moderato. Queste le sue parole: “Resta il Napoli, che ha ancora il ritorno col Barcellona negli ottavi. Il Barcellona sta perdendo il campionato, ma in casa e in Champions è ancora fortissimo. La traccia buona è che è una delle partite che Gattuso gioca meglio, aspettando l’avversario con due linee ... Leggi su ilnapolista

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata odierna di 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa

L'opinionista Mario Sconcerti, editorialista del Correre della Sera, ha detto la sua sulla stagione del Napoli allenato da mister Gennaro Gattuso.

