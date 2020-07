Covid, stop ai voli e al transito in Italia da 13 paesi extra Ue a rischio. Fino al 14 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) stop ai voli in Italia dai paesi stranieri più esposti al Covid. Lo ha deciso l’Enac, ente nazionale per l’Aviazione civile, dopo l’ordinanza di ieri del ministro della Salute Speranza. Tutte le compagnie aeree Italiane e le compagnie straniere operanti in Italia sono tenute ad applicare immediatamente le decisioni del ministero per contenere la diffusione del Covid. Dopo il boom di positivi negli ultimi voli aerei dal Bangladesh e non solo. Oggi è scattato il divieto di ingresso e di transito da 13 paesi extra Ue considerati a rischio. Per Speranza, occorre adottare la massima prudenza. “Dopo tutti i ... Leggi su secoloditalia

