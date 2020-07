Rottamazione auto, bonus fino a 10 mila euro: ecco dove (Di giovedì 9 luglio 2020) A causa del Lockdown molti settori hanno subito notevoli perdite, non è da meno il settore della vendita auto. Molte società infatti sono andate in crisi a causa della eccessiva riduzione delle vendite dei propri prodotti. Per dare un pò d’aria al settore della vendita di veicoli, il legislatore ha varato il tanto discusso bonus auto e moto. Tuttavia, a livello territoriale, esistono anche altri bonus davvero interessanti. bonus Rottamazione auto fino a 10 mila euro Il Comune di milano infatti ha deciso di offrire un bonus notevole, ovvero 10 mila euro per l’acquisto di una vettura elettrica, il ... Leggi su quotidianpost

