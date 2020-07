La Fidanzata di Papà, trama e trailer del film in onda venerdì 10 luglio su Italia 1 (Di giovedì 9 luglio 2020) La Fidanzata di Papà, il film con Massimo Boldi in onda venerdì 10 luglio alle 21:30 su Italia 1. trama e trailer del film. Venerdì 10 luglio su Italia 1 torna l’appuntamento con le commedie Italiane, stasera sarà il turno di “La Fidanzata di Papà“. Il film è stato diretto da Enrico Oldoini, ed dal noto comico Massimo Boldi, con la conduttrice Simona Ventura nel cast. L’appuntamento con il film è alle 21:30 circa su Italia 1. Il film è uscito nei cinema nel 2008, ha incassato solo 7,1 milioni di euro in Italia. A ... Leggi su dituttounpop

