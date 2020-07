Estrazioni Simbolotto, Superenalotto e Lotto di oggi 9 luglio 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) SuperenaLotto, Lotto, 10eLotto e SimboLotto di oggi, giovedì 9 luglio 2020: ecco le Estrazioni complete. Di seguito i sei numeri del concorso numero 64 del SuperenaLotto che presenta un montepremi di milioni di euro. Quella di martedì 7 luglio è stata una serata indimenticabile per un fortunatissimo giocatore del SuperenaLotto di Sassari. Con una schedina Quick Pick da 3 euro, giocata nella ricevitoria di Via Luna e Sole 11 a Sassari, l’appassionato si è infatti portato a casa il “6” da ben 59,5 milioni di euro. Si tratta del secondo jackpot centrato al ... Leggi su bloglive

infoitcultura : Estrazioni Simbolotto, Superenalotto e Lotto di oggi 7 luglio 2020 - infoitcultura : Estrazioni Lotto, 10eLotto, Simbolotto e SuperEnalotto: in DIRETTA i numeri usciti martedì 7 luglio - infoitcultura : Lotto, Superenalotto, 10eLotto, e Simbolotto: le estrazioni del 7 luglio - Agimegitalia : #Estrazioni Lotto, 10eLotto, Simbolotto e SuperEnalotto: in DIRETTA i numeri usciti martedì #7luglio… - CorriereCitta : Simbolotto 7 luglio 2020: i simboli vincenti dell’estrazione di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazioni Simbolotto

Se si azzecca un segno, non si vince nulla. Come indicato da Lottomatica, i premi indicati sono al netto delle ritenute di legge che vengono detratte automaticamente all’atto del pagamento. I premi no ...Se si azzecca un segno, non si vince nulla. Come indicato da Lottomatica, i premi indicati sono al netto delle ritenute di legge che vengono detratte automaticamente all’atto del pagamento. I premi no ...