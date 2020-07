Donald Trump dovrà fornire le dichiarazioni fiscali alla Procura di New York. La decisione della Corte Suprema: “Non ha l’immunità” (Di giovedì 9 luglio 2020) Nuova tegola per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo che la Corte Suprema ha stabilito che la Procura di New York, nel caso in cui lo ritenga necessario a fini investigativi, può richiedere l’accesso alle dichiarazioni fiscali del tycoon, unico inquilino della Casa Bianca dai tempi di Richard Nixon ad essersi rifiutato di renderle pubbliche. “Questo è un procedimento totalmente politico. Ho vinto la caccia alle streghe di Mueller e altre ed ora devo continuare a combattere nella politicamente corrotta New York”, ha commentato Trump. I giudici della Corte Suprema, con maggioranza di 7 a 2, hanno stabilito, ... Leggi su ilfattoquotidiano

New York , 09 lug 17:06 - (Agenzia Nova) - Il procuratore di Manhattan, Cyrus Vance, potrà accedere ai documenti riguardanti la situazione fiscale e finanziaria del presidente degli Stati Uniti, Donal ...

La Corte Suprema va a guardare nei soldi di Trump

L’ex avvocato di Donald Trump,Michael Cohen, aveva detto: follow the money. Lui che a lungo è stato il factotum del presidente (anche prima che lo diventasse) e che diceva che non lo avrebbe mai tradi ...

