Conte sulla mancata chiusura a Bergamo «Non ho avuto richieste da Confindustria» (Di giovedì 9 luglio 2020) Così risponde il premier Giuseppe Conte a una domanda del canale d’informazione spagnolo Nius. Leggi su ecodibergamo

matteosalvinimi : Da Conte le solite chiacchiere, come sulla cassa integrazione e i soldi promessi dalle banche. Se non si azzerano b… - fattoquotidiano : Il premier che vede e sente traballare tutto punta sulla revoca. Non può fare altro Giuseppe Conte... [di… - matteosalvinimi : #Salvini: Conte è recordman mondiale di annunci, ma abbiamo visto quanto valgono. Su cassa integrazione, sul tagli… - Gianna47428351 : RT @Miti_Vigliero: NOTTE DI LUNEDÌ IL CDM HA DECISO DI ESERCITARE IL GOLDEN POWER SULLA FORNITURA DI HUAWEI A TIM E WINDTRE. COME MAI DELLA… - claudicantep : Mi chiedo, ma tra le tante conferenze stampa che è solito fare il premier #Conte, per caso mi sono perso una qualch… -