Festival di Castrocaro: Stefano De Martino ritorna (ma senza Belén) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Chi sperava che la coppia si sarebbe riformata in occasione della 63edizione del Festival di Castrocaro sarà costretto a ricredersi perché l'evento, previsto per giovedì 27 agosto in prima serata su Raidue e in contemporanea su Rai Radio 2, non sarà condotto da Belén Rodriguez e da Stefano De Martino, ma solo da quest'ultimo, ormai padrone di casa di Made in Sud. Nessun bis rispetto al 2019, quindi. Forse anche per via della turbolenta vita sentimentale della coppia che, dopo il matrimonio, la rottura e il riavvicinamento, cerca di sopravvivere ai tanti gossip piombatigli addosso nelle prime settimane d'estate. Nel frattempo la macchina di Castrocaro, uno degli eventi musicali più attesi dell'anno, scalda i motori per un'edizione nuova, scoppiettante, la prima dopo l'emergenza sanitaria.

