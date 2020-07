Maxi piantagione di droga a Partinico, distrutte oltre 6 mila piante (Di martedì 7 luglio 2020) Maxi piantagione di droga è stata sequestrata nelle campagne di Partinico. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri in contrada Bosco-Falconeria. La droga era coltivata tra un pescheto incolto ed abbandonato. Sono state sequestrate ben 6270 piante di cannabis, alte circa 70 cm e molto ricche di infiorescenze, nascoste in mezzo alla vegetazione. La piantagione era munita di un impianto di irrigazione e di un profondo pozzo artesiano con una pompa di sollevamento allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica. Le piante sono state distrutte e sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Solo tre giorni fa erano state 200 le piante della stessa tipologia sempre in contrada Bosco-Falconeria. Intanto la Polizia di Stato di Partinico ha arrestato, nel corso di un’altra operazione, ha tratto in arresto Marco Aurelio Riganò, 35enne partinicese, ... Leggi su direttasicilia

