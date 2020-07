Il Coronavirus “disarmato” da un potente antinfiammatorio naturale: “blocca” l’ingresso del virus nelle cellule (Di martedì 7 luglio 2020) “L’urgenza di trovare molecole che possano contrastare l’insorgenza di Covid-19, nell’attesa che sia pronto un vaccino efficace, ha fatto sì che l’attenzione della scienza si sia rivolta anche a tutte quelle molecole che hanno un potenziale farmacologico contro il Sars-Cov-2, che sono sicure in termini di effetti avversi e che possono quindi rappresentare validi presidi di profilassi. Ebbene, un recente studio condotto dall’Università di Napoli ha confermato quanto già diversi studi internazionali avevano evidenziato, e cioè la che glicirizzina, il principale costituente della liquirizia, ha la capacità di ostacolare l’ingresso all’interno delle cellule umane“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Desiderio Passali, past president Italian Society of Rhinology. “Noi la usavamo per le ... Leggi su meteoweb.eu

