Formula 1, Binotto e la Ferrari hanno fretta: “anticiperemo gli aggiornamenti previsti per l’Ungheria” (Di martedì 7 luglio 2020) Archiviato il secondo posto ottenuto da Leclerc nel Gran Premio d’Austria, la Ferrari adesso si prepara per il secondo appuntamento della stagione, che si terrà nel prossimo week-end ancora sul tracciato di Spielberg. Charles Coates/Getty ImagesMattia Binotto ha presentato al sito ufficiale della Ferrari questa nuova gara, partendo da quanto visto domenica scorsa in pista: “nemmeno il tempo di tirare il fiato dopo un weekend di gara davvero intenso e siamo di nuovo in pista, su quello stesso tracciato dove abbiamo corso domenica scorsa. È una delle novità di questa strana stagione 2020, iniziata a luglio e con una conclusione prevista poco prima di Natale. Innanzitutto vorrei fare i complimenti alla FIA, Formula 1 e al promoter del circuito di Spielberg per lo sforzo profuso nell’organizzazione dell’evento. La Formula 1 è stato ... Leggi su sportfair

sportface2016 : #Ferrari | #Binotto: 'Al GP di #Stiria cercheremo di anticipare gli aggiornamenti sulla #SF1000' - FormulaPassion : #F1 | #Ferrari: esami di riparazione - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | #Vettel: #Marko-#Ecclestone, gli avvocati della difesa - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 #AustrianGP | #Ferrari, #Camilleri si coccola #Leclerc: “Ha dato spettacolo” - monica_vecchi : Gli avvocati della difesa - Formula 1 - Motorsport -