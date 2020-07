Le vip in bikini, l’estate 2020 da Melissa Satta a Federica Nargi: chi è la più bella? (Foto) (Di lunedì 6 luglio 2020) L’estate 2020 è esplosa un po’ in ritardo quest’anno, in genere le vip come Melissa Satta, Federica Nargi, Martina Colombari e tutte le altre anticipano il gran caldo e mostrano i loro bikini (Foto). La prova costume però non cambia, tutte si sono fatte trovare in gran forma, anche se in realtà forse lo sono sempre, anche in pieno inverno. C’è chi magari doveva rassodare un po’ di più alcuni punti, chi invece ha dovuto prendere qualche chilo ma tra pose e bikini coloratissimi tutte le vip superano la prova costume estate 2020. Prima del debutto in spiaggia Melissa Satta aveva avvisato che stava per seguire una dieta adatta abbinata al giusto allenamento. Il risultato è evidente, allenamento e dieta hanno funzionato, non aveva certo peso da perdere ma desiderava modellare di più il suo corpo. Melissa è ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : vip bikini Social Vip: sguardi magnetici, bikini mozzafiato e incastri perfetti Il Secolo XIX Eva Grimaldi e Imma, amore in alto mare: splendide in bikini

Ad un anno dal matrimonio, Eva Grimaldi e Imma Battaglia si mostrano sempre felicissime e innamorate e l’estate è ufficialmente per la coppia. Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno festeggiato da poco u ...

Clizia Incorvaia di schiena in bikini, lato B tornito nel perizoma: «Meraviglia dell’Unesco»

La 39 anni, reduce dalla fortunata esperienza del ‘Grande Fratello vip’, che le ha permesso ... Clizia Incorvaia di schiena in bikini, lato B tornito nel perizoma: «Meraviglia dell ...

Ad un anno dal matrimonio, Eva Grimaldi e Imma Battaglia si mostrano sempre felicissime e innamorate e l’estate è ufficialmente per la coppia. Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno festeggiato da poco u ...La 39 anni, reduce dalla fortunata esperienza del ‘Grande Fratello vip’, che le ha permesso ... Clizia Incorvaia di schiena in bikini, lato B tornito nel perizoma: «Meraviglia dell ...