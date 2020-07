Freud's Bones: al via la campagna Kickstarter dell'ispirato punta e clicca tutto italiano dedicato al padre della psicoanalisi (Di lunedì 6 luglio 2020) Come annunciato pochi giorni fa, oggi, 6 luglio, parte la la campagna Kickstarter dedicata a Freud's Bones, l'ispirato punta e clicca tutto italiano dedicato al padre della psicoanalisi Sigmund Freud.La campagna durerà fino al prossimo 6 agosto e, da ora, è disponibile una demo che vi permetterà di scoprire l'interessante gioco di Fortuna Imperatore, nota anche come Axel Fox.Freud's Bones ci farà vestire i panni del celebre psicoanalista nel tentativo di analizzare, osservare e giudicare una lunga serie di pazienti, ognuno con un quadro clinico diverso dall'altro.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Come annunciato pochi giorni fa, oggi, 6 luglio, parte la la campagna Kickstarter dedicata a Freud's Bones, l'ispirato punta e clicca tutto italiano dedicato al padre della psicoanalisi Sigmund Freud.

