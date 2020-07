Napoli-Roma, le pagelle dei giallorossi: esterni timidi, bentornato Zaniolo (Di lunedì 6 luglio 2020) La Roma fa qualche passo avanti rispetto all'ultima partita ma esce sconfitta anche dalla sfida del San Paolo contro il Napoli, match valido per la 30ª giornata di Serie A. 2-1 il risultato finale. Mkhitaryan illude con il gol del pareggio immediato sul vantaggio di Callejon, ma Insigne - con un gran gol - riporta sulla terra i giallorossi. Questi i voti della squadra giallorossa. Pau Lopez 6,5 - Nonostante i due gol subiti, la sua prestazione è oltre la sufficienza. Compie almeno due ottime... Leggi su 90min

Al San Paolo nel posticipo della 30esima giornata di campionato il Napoli batte la Roma 2-1 - terzo ko consecutivo per la squadra di Fonseca- e aggancia i giallorossi al 5° posto in classifica a quota ...