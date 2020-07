Napoli gode con Insigne: un eurogol stende la Roma, Gattuso aggancia il quinto posto (Di lunedì 6 luglio 2020) Un eurogol di Lorenzo Insigne, che ha lasciato partire da posizione defilata un destro a giro delizioso quanto imparabile, consente al Napoli di battere la Roma per 2-1. Decisivo il capitano a otto minuti dalla fine, dopo che la squadra di Gattuso si era fatta recuperare l'iniziale vantaggio siglato da Callejon. A differenza della partita persa 2-0 con il Milan, i giallorossi stavolta hanno reagito e hanno trovato il pareggio con una ripartenza di grande qualità: Dzeko ha avviato l'azione con una splendida apertura, Mkhitaryan ha fatto il resto con una conclusione potente e precisa dal limite dell'area. Per la Roma si tratta della terza sconfitta consecutiva: adesso gli uomini di Fonseca hanno soltanto 2 punti di vantaggio sul Milan e rischiano seriamente di perdere l'Europa League, se non cambieranno qualcosa al più presto. Gattuso invece si gode lo straordinario ... Leggi su liberoquotidiano

TaiaAlessia : aaaaaa ha vinto il Napoli. Si gode - Delirio897J : Conte comunque gode di buona stampa da quando ha allenato la nazionale e il Chelsea, perché prima ricordo era una m… - canyonsunx : RT @biondo_matty: Un saluto alla mia amica @canyonsunx che mi ha iniziato a seguire, il riccio è contento e gode ma ricordate FORZA NAPOLI… - biondo_matty : @canyonsunx @haaku_stmings_ No allora pure nel real tifo Napoli perciò IL RICCIO GODE - biondo_matty : Un saluto alla mia amica @canyonsunx che mi ha iniziato a seguire, il riccio è contento e gode ma ricordate FORZA N… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gode Reputation Rating, ecco qual è il miglior Napoli Periodico Daily - Notizie Napoli, viene sfrattata e muore d'infarto

non ha potuto godere. L'anziana è morta ieri sera in un letto della terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli. Il suo cuore non ha resistito alla lettera di sfratto arrivata da Napoliservizi, la ...

Napoli-Roma 2-1: magia di Insigne, Gattuso aggancia Fonseca

NAPOLI - Aggancio riuscito. Il Napoli batte la Roma 2-1 e la affianca in classifica: ora le due squadre condividono il quinto posto a 48 punti, con il Milan poco dietro a 46. La bagarre per l'Europa L ...

non ha potuto godere. L'anziana è morta ieri sera in un letto della terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli. Il suo cuore non ha resistito alla lettera di sfratto arrivata da Napoliservizi, la ...NAPOLI - Aggancio riuscito. Il Napoli batte la Roma 2-1 e la affianca in classifica: ora le due squadre condividono il quinto posto a 48 punti, con il Milan poco dietro a 46. La bagarre per l'Europa L ...