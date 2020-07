“Ho rafforzato il mio profilo istituzionale”. Pd, la resa dei conti: Bonaccini dichiara guerra a Zingaretti (Di domenica 5 luglio 2020) “Nella mia vita ho fatto diverse esperienze di partito, anche se in questi anni penso di aver rafforzato il profilo di governo”. Stefano Bonaccini ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa che sembra un po' il manifesto di una discesa in campo a livello nazionale. Due sere fa a Modena ha cenato con Nicola Zingaretti, al quale ha assicurato di non volergli soffiare il posto da segretario: il governatore dell'Emilia Romagna si sente più tagliato per un eventuale futuro ruolo nel governo. “Voglio essere molto chiaro - ha dichiarato Bonaccini a La Stampa - io non mi permetterei mai di mettere in difficoltà il mio segretario e la mia comunità. Però sono uno che dice sempre quello che pensa: oggi il Pd deve avere una chiara identità riformista, rappresentando ancor di più le istanze del Nord del paese”. Per quanto ... Leggi su liberoquotidiano

OCCHIOCHETIVEDO : @ErmannoKilgore @bator2013 @fattoquotidiano A me niente, ho rafforzato la tua tesi, ma tu prepara gli ombrelli lo stesso.?????? - taeavecookies : @amoibangtan oddio ricordo benissimo quelle parole e la live.. grazie a quel litigio il loro rapporto si è rafforza… - amoibangtan : @taeavecookies esatto! Taehyung in una live disse che dopo aver fatto pace, Jimin gli disse una frase importante: v… - sushinehaz : @mexedup0 Io non le ho perse, HO RAFFORZATO LA VOGLIA DI UCCIDERE QUEL PEZZO DI M*RDA DI JASON - Adele410_ : @paperss2106 2017, l'anno in cui ho conosciuto Federica Carta ???? e l'estate e la fine del 2019 perché sono andata… -