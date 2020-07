Coronavirus maledetto, nuovo focolaio: 70mila persone di nuovo in lockdown (Di domenica 5 luglio 2020) A causa di un nuovo focolaio di contagio, la Spagna ha deciso di imporre un nuovo lockdown per oltre 70mila persone residenti in Galizia, lungo le coste della punta nord occidentale del Paese iberico. Il blocco, partito dalla mezzanotte di sabato, coinvolge gli abitanti di La Mariña, città costiera della Galizia, e tutta la zona settentrionale della provincia di Lugo. Il provvedimento deciso dal governo galiziano prevede lo stop all’ingresso e all’uscita dalla zona interessata se non per motivi giustificati e sarà valido per cinque giorni. La decisione è scattata a seguito della scoperta di un grosso focolaio con oltre 100 casi avvenuta nei giorni scorsi nella cittadina di La Mariña. (continua...) I primi contagi sono stati scoperti il ​​24 giugno, come ricostruisce El Pais, ma in pochi giorni si sono moltiplicati ... Leggi su howtodofor

