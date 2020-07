Coronavirus in Italia, ultime notizie. Focolaio di Ravenna: altri 12 braccianti contagiati (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 14.621 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.854 morti, 191.944 guariti, per un totale di 241.419 casi complessivi registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 5 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Focolaio di Ravenna: altri 12 braccianti contagiati – Si aggrava la situazione del Focolaio di Ravenna, in Emilia-Romagna. Circa una settimana fa era stata scoperta la positività di 9 persone originarie del Bangladesh e residenti tra Ravenna e Cervia. In questi giorni, i tamponi effettuati hanno permesso di scoprire la positività di altri 12 persone, anch’esse di ... Leggi su tpi

Corriere : L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e le tendenze - SkyTG24 : Coronavirus, report Iss: età media dei positivi scesa da 61 a 50 anni - Agenzia_Italia : I nuovi focolai in Italia fanno paura. Speranza: 'C'è già il carcere per i trasgressori' - ercus61 : RT @NonVaccinato: L'esperimento 'Italia' di #BillGates. Un popolo usato come cavia - #coronavirus #ID2020 #vaccini #vaccines - regynadeserto : RT @NonVaccinato: L'esperimento 'Italia' di #BillGates. Un popolo usato come cavia - #coronavirus #ID2020 #vaccini #vaccines -