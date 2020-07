Coronavirus, in Italia salgono i contagi e ci sono nuovi focolai (Di domenica 5 luglio 2020) Italia di nuovo sull’orlo della paura: si registrano nuovi focolai e un trend di crescita costante dei contagi di Coronavirus Sars-CoV-2. E ciò nonostante le autorità sanitarie abbiano effettuato meno tamponi nelle ultime 24 ore. Le regioni più colpite Sotto i riflettori ci sono la Lombardia e il Veneto. Ma non soltanto loro. Adesso preoccupano i “cluster” (gruppi di contagio) in Emilia Romagna e Toscana. Solo in 5 regioni Italiane su 20 non si registrano nuovi malati. I numeri sono 235 i nuovi contagiati di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati “soltanto” 51.011 tamponi: 26mila in meno rispetto al giorno precedente. In Lombardia sono 95 i nuovi casi, il 40% del totale, mentre 51 sono in Emilia Romagna, di cui 40 senza sintomi, legati in particolare a due focolai attivi. Il numero totale dei contagi in Italia sale ... Leggi su velvetgossip

Corriere : L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e le tendenze - SkyTG24 : Coronavirus, report Iss: età media dei positivi scesa da 61 a 50 anni - Corriere : Nuovi contagi: ecco la mappa dei focolai di coronavirus in Italia - infoitinterno : Coronavirus Italia, ultime news. Bollettino del 4 luglio: 235 nuovi casi e 21 morti - iamthemoi : RT @fanpage: Nuovi focolai di Coronavirus in Italia, allerta in 7 regioni: “Attenzione ai casi dall’estero” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus Italia, le news di oggi domenica 5 luglio Sky Sport Coronavirus, Speranza: «Trattamento sanitario obbligatorio per chi rifiuta le cure e test sierologici a scuola»

Nelle Marche un solo positivo al coronavirus su 998 tamponi effettuati /La mappa interattiva del contagio II ministro dem ribadisce il sì al Mes. «Ragioni ideologiche sarebbero senza senso. Più ...

Zangrillo: “Tutti parlano di una seconda ondata, io credo invece che il virus si possa fermare qua”

Usa una metafora da meteorologo il professor Alberto Zangrillo, Prorettore dell’Università Vita e Salute del San Raffaele di Milano, per descrivere la situazione dei contagi da coronavirus in Italia: ...

Nelle Marche un solo positivo al coronavirus su 998 tamponi effettuati /La mappa interattiva del contagio II ministro dem ribadisce il sì al Mes. «Ragioni ideologiche sarebbero senza senso. Più ...Usa una metafora da meteorologo il professor Alberto Zangrillo, Prorettore dell’Università Vita e Salute del San Raffaele di Milano, per descrivere la situazione dei contagi da coronavirus in Italia: ...