Boris Johnson vuole “cancellare” il colosso cinese Huawei. La replica: «Siete agli ordini di Trump» (Di domenica 5 luglio 2020) Il governo britannico sarebbe pronto a bandire la tecnologia del colosso cinese Huawei dalla sua rete 5G già quest’anno. Lo farebbe per motivi di sicurezza. A riferirlo è il Sunday Telegraph, secondo cui il primo ministro Boris Johnson sarebbe pronto ad adottare la misura sulla base delle indicazioni del Gchq. E cioè dell’agenzia governativa che si occupa di comunicazione e intelligence, che ha rivalutato i rischi per la sicurezza posti dall’azienda cinese. Le sanzioni contro Huawei Secondo il giornale, questa settimana a Johnson sarà presentato uno studio in cui si sosterrà che le sanzioni statunitensi contro Huawei costringeranno la società a utilizzare una tecnologia «non affidabile». Le autorità britanniche e l’installazione Sempre in merito a quanto riporta il Sunday Telegraph, le autorità ... Leggi su secoloditalia

MediasetTgcom24 : Boris Johnson pronto a bandire Huawei dalla rete 5G britannica #Huawei - HuffPostItalia : 'Boris Johnson pronto ad eliminare gradualmente Huawei dalla rete 5G della Gran Bretagna' - SkyTG24 : Gran Bretagna, Boris Johnson pronto a bandire Huawei dalla rete 5G - Italia_Notizie : Boris Johnson pronto a estromettere Huawei dalla rete 5G nel Regno Unito - Lilly5713 : Huawei, Boris Johnson ci ripensa: pronto a eliminare la tecnologia del colosso cinese dalla rete 5G -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson "Boris Johnson pronto a far fuori Huawei dal 5G britannico" L'HuffPost Niente 5G targato Huawei per la Gran Bretagna

E' attesa per questa settimana una importante decisione da parte del governo britannico: le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Telegraph indicano l'intenzione del governo di Boris Johnson di non ...

5G, il Regno Unito pronto ad escludere Huawei: annuncio in settimana?

Il Sunday Telegraph in edicola oggi parla di una clamorosa decisione da parte del governo del Regno Unito. Secondo quanto riferito, infatti, Boris Johnson la prossima settimana dovrebbe annunciare l'e ...

E' attesa per questa settimana una importante decisione da parte del governo britannico: le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Telegraph indicano l'intenzione del governo di Boris Johnson di non ...Il Sunday Telegraph in edicola oggi parla di una clamorosa decisione da parte del governo del Regno Unito. Secondo quanto riferito, infatti, Boris Johnson la prossima settimana dovrebbe annunciare l'e ...