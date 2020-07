Umberto Bossi ricoverato in ospedale: “Non è grave” (Di sabato 4 luglio 2020) Il fondatore della Lega Umberto Bossi è ricoverato all'ospedale di Varese. Secondo da quanto si apprende da fonti della Lega, il 78enne Bossi sarebbe stato accompagnato in ospedale nella serata di giovedì. Le condizioni di Umberto Bossi "non sono gravi"; il fondatore della Lega è ricoverato da ieri sera all'ospedale di Circolo di Varese nel reparto di Gastroenterologia per sottoporsi ad alcuni accertamenti, ha sottolineato in una nota lo stesso ospedale. L'arrivo in reparto in ambulanza è stato dettato "non da una particolare situazione di urgenza, ma da una scelta della famiglia in considerazione delle circostanze legate all'emergenza Covid". Nel febbraio del 2019, il senatùr era stato ricoverato in Rianimazione nello stesso ospedale di Varese per un malore avuto nella sua casa di Gemonio. E si susseguono gli auguri al Senatùr. "Un ... Leggi su ilfogliettone

SkyTG24 : Varese, ricoverato in ospedale Umberto Bossi - RaiNews : Umberto Bossi, fondatore della Lega,è in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La notizia… - fattoquotidiano : Umberto Bossi, il fondatore della Lega è stato ricoverato in ospedale a Varese - massimodelbo : RT @lauraleghista: Un saluto a Umberto Bossi ricoverato ieri in ospedale. Forza Senatùr! - lauraleghista : Un saluto a Umberto Bossi ricoverato ieri in ospedale. Forza Senatùr! -