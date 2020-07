Juventus-Torino 4-1, le pagelle di CalcioWeb: Cristiano Ronaldo punisce i granata, Buffon highlander [FOTO] (Di sabato 4 luglio 2020) Juventus-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Il Derby della Mole va alla Juventus: Toro domato e messo KO. Finisce 4-1. Apre le marcature Dybala, con l’ennesima magia del suo campionato. Raddoppia Cuadrado, Belotti su rigore prova a riaprirla. Nella ripresa arriva il primo gol su punizione in Italia per Cristiano Ronaldo. E’ l’autogol di Djidji a completare la festa bianconera. In alto la FOTOGALLERY. Juventus-Torino, le pagelle di CalcioWeb Juventus: Buffon 6.5 – Viene chiamato poco in causa ma quel poco lo fa bene: HIGHLANDER.Cuadrado 7 – A volte fa il terzino, a volte fa l’attaccante, qualche volta anche la mezzala. E fa tutto bene. Trova anche il gol, nonostante Sarri gli chieda più cose degli agenti di una puntata di Airport Security: INCALZATO.de Ligt 6 – Ci eravamo dimenticati dei suoi falli di mano di inizio stagione, ... Leggi su calcioweb.eu

goal : GOAL! Cristiano Ronaldo restores Juventus' two-goal advantage! ? Juve 3-1 Torino - juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Juventus *3-1 Torino *(Ronaldo 61‘) #SSFootball - yoshi5477 : RT @UEFAcom_it: ?? Il Derby della Mole è bianconero ? ? La #Juventus stende 4?-1? il #Torino e si porta momentaneamente a +7 sulla #Lazio… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveTorino 4-1: poker bianconero nel derby della Mole ???? [@romeoagresti] -