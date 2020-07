Highlights e gol Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4: finale Dfb Pokal (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Il VIDEO delle azioni salienti di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, incontro valido per la finale della Dfb Pokal 2019/2020 e terminato 2-4 in favore dei bavaresi. Le reti di David Alaba, Serge Gnabry e Robert Lewandowski hanno concesso al proprio club di appartenenza l’ottenimento del secondo trofeo stagionale, dopo la meravigliosa conquista della Bundesliga: vanificata la realizzazioni di Sven Bender e Kai Havertz. Di seguito gli Highlights integrali dell’incontro in questione. Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Pirlo e #DeRossi in #Italia ???? vs #Francia ???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights di… - Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Chiellini e #Pellè in #Italia ???? ?? #Spagna???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights, l… - zazoomblog : HIGHLIGHTS Lazio Milan: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Lazio #Milan: #azioni - SkyTG24 : Juventus-Torino 4-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - sportli26181512 : Wolves-Arsenal 0-2: Preziosa vittoria con tanto di clean sheet per l'Arsenal. Nel match valevole per la trentatrees… -