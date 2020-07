Belen prima si mostra senza veli poi abbraccia uomo dopo presunto flirt tra Di Martino e la Marcuzzi (Di sabato 4 luglio 2020) Da giorni i tabloid di Gossip non parlano d'altro: la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano Di Martino. Oggi l'indiscrezione, che ha del clamoroso: il sito Dagospia ha evidenziato che alla base della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sarebbe una storia d'amore tra lo stesso Stefano e Alessia Marcuzzi. Una scoperta, quella della showgirl argentina, che ha lasciato rabbia e la stessa ha postato una foto senza veli su Instagram. Ma Belen, presente alla festa di compleanno in compagnia del fratello Jeremias con la nuova compagna Deborah e dello stylist Mattia, si è divertita prendendosi la scena quando ha cantato insieme con la band che ha animato la festa, guidata da Aurelio Fierro. Già, si dice che abbia un "nuovo amico del cuore", ossia Gianmaria Antinolfi, un imprenditore campano. Lo riporta Gionalettismo. com Belen prima si mostra senza veli ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Belen prima si mostra senza veli poi abbraccia uomo dopo presunto flirt tra Di Martino e la Marcuzzi -… - capuleti_giulia : #Belen era molto più carina prima, ora la sua faccia è un po' equina. E non venite a dirmi che sono invidiosa, perc… - OlivadellaP : @mariodjskal La saliva e' piena di enzimi, fosfatasi e ioni.e se e' la propria non e' tanto dannosa. una passata d'… - Stitch_Chia : RT @LaFrancisella: @_SpaceJay___ Se ti pigli un uomo che per stare con te tradisce la propria fidanzata che doveva sposare,ti devi aspettar… - onlyluthor : @tutta_sbagliata Secondo dagospia Belen ha scoperto il tradimento di Stefano con la Marcuzzi. Belen ha postato que… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen prima Belen Rodriguez risponde su Stefano De Martino: “Non ho spazio e pazienza per chi non usa il cuore” Gossip Fanpage Marcuzzi e De Martino negano il flirt. Ma Belen cita Cocciante come la Marrone nel 2012

Nella serata di ieri, il sempre informato Dagospia ha lanciato la bomba che ha infiammato i social e scatenato il gossip dell'estate. "C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen ...

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, dopo De Martino arriva sui social anche la risposta della Marcuzzi che pubblica

Questi giorni sta tenendo banco il presunto tradimento di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez. L’idea che il motivo a base della rottura sia stato un tradimento si è desunto dai video posta ...

Nella serata di ieri, il sempre informato Dagospia ha lanciato la bomba che ha infiammato i social e scatenato il gossip dell'estate. "C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen ...Questi giorni sta tenendo banco il presunto tradimento di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez. L’idea che il motivo a base della rottura sia stato un tradimento si è desunto dai video posta ...