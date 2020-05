Coronavirus in Toscana | 7 morti | oggi 9 maggio E 24 nuovi contagi 272 le guarigioni

(Di sabato 9 maggio 2020) La curva scende, i dati sono, per quanto possibile quando si parla di, più confortanti. Sono 7 iregistrati in, 9. E 24 iche fanno salire le positività totali a 9.745. E' il punto più basso dal 4 marzo 2020. Molto buono il numero delle: 272. I guariti crescono del 3,8%

Sono 9.745 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 24 in più rispetto a ieri, 8 maggio, il punto più basso dal 4 di marzo. I test eseguiti hanno raggiunto quota 174.596, 4.300 in più rispetto ...In Toscana sono 9.721 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,6% e raggiungo ...