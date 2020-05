Concerti, cinema, teatri e discoteche: Fase 2, definite nuove regole, riaperture e divieti (Di venerdì 8 maggio 2020) Ieri il governo ha annunciato la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche, dal prossimo 18 maggio infatti le chiese riapriranno le porte ai fedeli, che dovranno comunque rispettare diverse norme, come l’uso di guanti e mascherine e il divieto di scambiarsi il segno della pace. Ma cosa ne sarà invece di cinema, teatri, Concerti e discoteche? Il comitato tecnico-scientifico ha inviato al governo le prescrizioni per decidere le prossime riaperture nella Fase 2. Il TG 1 nell’edizione dell 5:00 durante la rassegna stampa ha assicurato che torneremo nei cinema, nei teatri, ma ha poi aggiunto che in estate non balleremo in discoteca. “Tema delle riaperture per Il Messaggero, regole definite per cinema e teatri, ma resteranno chiuse le discoteche. Avvenire festeggia la ripresa delle messe con i fedeli. Anche il resto dei quotidiani riportano la notizia della ... Leggi su bitchyf Concerti - cinema - teatri : Fase 2/ Cosa cambia - previsioni riapertura musei ed eventi

DRIVE IN CONTRO IL CORONAVIRUS/ Cinema all’aperto e concerti seduti in macchina

Concerti e cinema al drive in : il progetto per il dopo lockdown - (Di venerdì 8 maggio 2020) Ieri il governo ha annunciato la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche, dal prossimo 18 maggio infatti le chiese riapriranno le porte ai fedeli, che dovranno comunque rispettare diverse norme, come l’uso di guanti e mascherine e il divieto di scambiarsi il segno della pace. Ma cosa ne sarà invece di? Il comitato tecnico-scientifico ha inviato al governo le prescrizioni per decidere le prossimenella2. Il TG 1 nell’edizione dell 5:00 durante la rassegna stampa ha assicurato che torneremo nei, nei, ma ha poi aggiunto che in estate non balleremo in discoteca. “Tema delleper Il Messaggero,per, ma resteranno chiuse le. Avvenire festeggia la ripresa delle messe con i fedeli. Anche il resto dei quotidiani riportano la notizia della ...

pasconte1 : RT @pasconte1: Abolire *per decreto* il 'circenses' che ci scimunisce: -gli sport professionistici: gli sport devono tornare ad essere hob… - naso___ : @TgLa7 Trovo assurdo che una religione possa essere così privilegiata. Anche i concerti, i cinema e i teatri dovreb… - AntonioBatigol : @Saretta44670391 Ma nn solo per il teatro...concerti...feste e piazza...discoteche..lidi balneari notturni...tv...e… - fishroma : Dajeeee Fra'! Sta spendendo più parole per le arti dello spettacolo che per la riapertura delle chiese alle messe.… - DarioPanzac89 : RT @RosaMDiGiorgi: Lo #spettacolo dal vivo deve ripartire già da questa estate. #cinema #teatro #danza #musica #concerti -

Ultime Notizie dalla rete : Concerti cinema Come sarà il futuro del cinema, dei concerti e delle fiere AGI - Agenzia Giornalistica Italia A Taormina «cercasi turisti». Timide prove di ripartenza

A riempire il corso Umberto è rimasto il rumore dei tacchi di una signora che ondeggia orfana delle vetrine dei negozi. È tutta una carrellata di «Chiuso per Covid, non è colpa nostra». Massima conces ...

Teatri antichi la Sicilia può essere il palco d'Europa

Gli spazi monumentali all'aperto possono ospitare, con capienze ridotte gli eventi culturali che saltano nelle grandi capitali. Complice il nostro clima In questi giorni di fase due ci si sente un po' ...

A riempire il corso Umberto è rimasto il rumore dei tacchi di una signora che ondeggia orfana delle vetrine dei negozi. È tutta una carrellata di «Chiuso per Covid, non è colpa nostra». Massima conces ...Gli spazi monumentali all'aperto possono ospitare, con capienze ridotte gli eventi culturali che saltano nelle grandi capitali. Complice il nostro clima In questi giorni di fase due ci si sente un po' ...