Covid-19 | Dybala è ufficialmente guarito | tampone negativo

(Di mercoledì 6 maggio 2020)-19,come annunciato dalla Juventus attraverso un comunicato di questi minuti. Paulodal-19. Lo riferisce, proprio in questi istanti, la Juventus attraverso un comunicato apparso sul proprio sito: “Pauloha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-19. Gli esami hanno … L'articolo-19,proviene da www.inews24.it.

forumJuventus : Juve, Dybala è guarito dal Covid_19 ? - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: Juve, Dybala è guarito dal Covid_19 ? - Franc6612Sniper : RT @LeonettiFrank: UFFICIALE: Paulo Dybala è guarito dal Covid - 19: Il giocatore ha effettuato il doppio controllo con test diagnostici p… - ForzAzzurri1926 : ?? FELICITA' JUVENTUS - INCUBO FINITO ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE ?? - orixpau : RT @forumJuventus: Juve, Dybala è guarito dal Covid_19 ? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Dybala

Paulo Dybala non è più affetto da SARS-CoV-2, il virus altrimenti noto come "Coronavirus" che causa la COVID-19. L'attacacnte argentino, pur essendo asintomatico, risultava ancora positivo ormai da nu ...Paulo Dybala è guarito dal Coronavirus. Lo rende noto la Juventus. «Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19 - si ...