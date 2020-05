Emergenza | si apre uno spiraglio per le palestre | possibili riaperture dal 18 ma con

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 maggio 2020) Da ieri è possibile svolgere l’attività sportiva individuale, sempre mantenendo le dovute distanze e precauzioni, ma il 18 maggio potrebbe essere la data di riapertura delle. Come riporta il Corriere della Sera, il Ministro dello Sport Spadafora sta cercando di mettere a punto un protocollo per far ripartire l’attività fisica anche nei luoghi chiusi. In sicurezza e con regole severe da rispettare., possibile riapertura dal 18 maggio Si, dunque, unoper leche potrebbero ripartire dal 18 maggio. Per ora la data certa non si sa, non c’è nessuna comunicazione ufficiale a riguardo. Quello che resta certo è che si dovranno adottare tutte le misure per evitare la diffusione del virus e ogni tipo di assembramento. Come riporta il Corriere, probabilmente gli ingressi saranno a turno con ...