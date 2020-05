Possiamo andare a trovare chiunque (Di sabato 2 maggio 2020) Possiamo andare a trovare chiunque. A poco più di un giorno dall’inizio della Fase 2, non c’è ancora una chiarezza assoluta sull’interpretazione della parola “congiunti”. Ovvero le persone che si potranno incontrare all’interno dei confini regionali.Ci sono i familiari consanguinei, in linea retta e in linea orizzontale. Quindi: nonni, genitori, figli, nipoti. E poi: fratelli, sorelle, zie e cugini.Ma anche, come definito dal codice civile sotto la definizione “affini”, i familiari acquisiti da parte del coniuge: insomma, ad una moglie sarà consentito incontrare tutti i familiari consanguinei del marito (suoceri, cognati, nipoti acquisiti) e viceversa.Si potranno poi incontrare le persone con cui si ha un rapporto di coppia giuridicamente definito: che sia matrimonio o unione civile, da cui derivano poi tutti gli ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Brusaferro : «Virus meno aggressivo? L'ipotesi va verificata. Non possiamo dire se si potrà andare al mare questa estate»

Davide Parenti - ideatore de Le Iene : "In questa situazione non possiamo andare a fondo"

Pontifex_it : Nel giorno di Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, Patrona d’Europa, #PreghiamoInsieme per l’unità dell’U… - LucaBizzarri : Allora riassumiamo: un vice ministro, un rappresentante del Governo, ci dice che sì, possiamo andare a trovare un a… - antoniospadaro : Preghiamo per l’#Europa , per l’unità dell’Europa, per l’unità dell’Unione Europea ???? : perché tutti insieme possia… - TIZIANAPOESIA : @Ettore_Rosato @ELiberati @ItaliaViva seguiremo tutte le precauzioni ma adesso votate fateci avere gli aiuti per fa… - cpetacci : RT @carlo_taormina: Ma io dico: con mascherina e distanza di un metro,perché non possiamo andare dove ci pare ?questa è violazione della Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Possiamo andare Fase 2 a Grottaglie, "Posso uscire? Dove posso andare? Quali negozi aprono? Posso correre? Posso andare dai nonni?" Grottaglie in rete Possiamo andare a trovare chiunque

Covid Veneto, Zaia: la diretta di oggi

Ecco cosa ha detto oggi il governatore del Veneto riguardo al contagio da Covid-19 e alle misure prese dalla Regione per arginare la diffusione del virus e predisporre le riaperture. Le linee guida de ...

